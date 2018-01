Protestos passam a ter resposta imediata

Do alto da Ponte Rio-Niterói, um ativista do Greenpeace postava informações ao vivo no Twitter durante um protesto em 1º de abril passado. Naquele dia, os ativistas penduravam uma faixa na ponte, pedindo que a crise climática fosse lembrada na reunião do G-20, que ocorria no Reino Unido. Minutos depois de a faixa ser pendurada, os internautas souberam, via internet, que uma lancha da Marinha se aproximava do barco. Às 9h40, a seguinte mensagem foi enviada: "11 ativistas, que estavam na ponte, foram detidos. Os 9 q estao com a faixa continuam pendurados (sic)". Pouco mais de mil pessoas acompanhavam o caso na internet naquele dia. Os internautas repassaram as notícias da ação para amigos e muitos responderam mandando mensagens de estímulo à organização. O ativismo ganhou novas proporções na rede. Hoje, quase 20 mil seguem o conteúdo do Twitter do Greenpeace Brasil, que existe há cerca de cinco meses e não é o único na rede - também há os de outros países -, mas é o que tem a maior audiência. "É o canal mais dinâmico que a ONG encontrou para conversar com os ativistas", diz a publicitária Mariana Scharwz, de 28 anos, captadora de recursos online da entidade, que também tem perfil no Orkut e no Facebook. "Agora, o Twitter já ocupa o 8º lugar na lista de fontes que promovem acessos ao nosso site." Mariana é, hoje, uma das responsáveis por atualizar o perfil da ONG no Twitter. Costuma escolher cinco ou seis informações por dia, além de responder mensagens que os internautas mandam. "As pessoas interagem com o canal. Fazem pedidos de denúncia e muito desabafo", diz ela, que teve a rotina de trabalho modificada. Com um aplicativo instalado em seu telefone móvel, ela consegue acessar e atualizar o site de onde estiver. "Quando chego em casa, sempre tem mensagem para eu responder." ONLINE No fim do mês passado, Mariana recebeu em seu e-mail uma mensagem de apelo para fazer ligações ao gabinete da Presidência da República e protestar contra a medida provisória nº 458, que estabeleceu regras para regularização fundiária de 67,4 milhões de hectares de terras públicas da Amazônia Legal. "Liguei no gabinete e eles haviam recebido cerca de 600 ligações. Resolvi colocar no Twitter e, no dia seguinte, quando liguei para Brasília, me disseram que haviam recebido mais de 15 mil." A notícia do ato espalhou-se na internet com a ajuda das pessoas que retransmitiram a mensagem de protesto e de outras entidades. Entre elas estavam, por exemplo, a WWF Brasil, que hoje conta com pouco mais de 11 mil seguidores no Twitter. Desde dezembro de 2007 presente na rede social, a ONG também tem outros canais de interação na internet. Com cerca de 800 seguidores no Twitter, a SOS Mata Atlântica experimenta o site há apenas dois meses. "Com ferramentas mais simples, conseguimos nos aproximar melhor do estilo de vida das pessoas", explica Márcia Hirota, diretora de gestão do conhecimento da entidade. Ela lembra que, antigamente, a mobilização por meio de um abaixoassinado, por exemplo, era vagarosa. "Hoje, é só dar um clique. Ficou mais fácil."