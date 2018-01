Protestos e prisão marcam início do 5º fórum da água

A abertura da quinta edição do Fórum Mundial da Água, celebrado a cada três anos e iniciado ontem em Istambul, foi marcada pela prisão de 17 ativistas turcos contrários à comercialização dos recursos hídricos. Duas integrantes da ONG International Rivers foram expulsas da inauguração por exibirem uma faixa com mensagem contra a construção de represas. "O fórum se considera como um processo de trabalho aberto e transparente a favor do direito à água, mas a repressão revela a natureza exclusiva e um claro desprezo pelos direitos humanos", afirmou em nota a ONG People?s Water Forum. A organização também criticou o fato de Ger Bergkamp, diretor do Conselho Mundial da Água (CMA), que organiza o fórum, ter se negado a condenar as detenções. O evento prossegue até domingo, com debates entre chefes de Estado, parlamentares, especialistas, representantes de ONGs e empresas. Segundo a organização, foram registrados mais de 27 mil delegados de 182 países. O objetivo declarado é introduzir a água na agenda política mundial. "Cada dia falta mais água para gerar energia e para dar de beber às megalópoles. Temos de proteger os recursos aquáticos e a biodiversidade", disse Loïc Fauchon, o presidente do CMA. Em reunião do presidente turco, Abdullah Gül, com representantes de organizações como a ONU e líderes de países como Irã e Holanda, acordou-se a divulgação de um documento que conclame os países a combater problemas que afetem a água.