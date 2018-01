Proteja a pele das crianças no verão e no resto do ano

SÃO PAULO - O verão está quase acabando, mas nem por isso os cuidados tomados durante a estação devem ser deixados de lado durante o resto do ano. Para isso, separamos protetores para proteger a pele dos seus pequenos, tanto durante o veraneio como em qualquer dia de sol. De quebra, ainda tem outros produtos para ajudar.

Texto: Cristiana Vieira | Produção: Tide Nasser

1. Cuidado com o sol nunca é demais. O Caladryl Pós-Sol traz uma nova fórmula para recuperar a hidratação da pele, proporcionando também uma sensação de frescor. Não mancha a pele nem a roupa. Da Johnson & Johnson. R$ 20,00. Tel.: 0800-703-6363.

2. Passar o verão irritado por conta das picadas de pernilongo não é nada agradável. A Sther Cosméticos tem um repelente infantil com perfume suave: o Lorys Kids , que, segundo o fabricante, tem secagem rápida. Indicado para crianças a partir de 2 anos. R$ 8,00. SAC: 0800-13-2277.

3. O bloqueador solar Nivea Sun Baby , com fator 60 de proteção, é indicado para os bebês, já que têm a pele mais delicada. Não contém fragrância, álcool nem corantes. R$ 29,45. SAC: 0800-77-64-832.

4. A linha Phytoervas Solar traz a versão Color Kids , com perfume de tutti-frutti e FPS 50. A loção é suave, protege contra queimaduras solares, previne manchas e resiste à água. R$ 31,00. SAC: 0800-11-7707.

5. Bloqueador solar Trá Lá Lá Kids , com fator de proteção 20 (R$ 16,00) e 30 (R$ 19,00), nas fragrâncias mix de melão e melancia ou mix de uva e maçã verde. Recomendado para crianças acima de 2 anos. SAC: 0800-724-0888.

6. A Phisália acaba de lançar o Gel Anti-Séptico com glicerina (R$ 4,50), protege contra germes, bactérias e auxilia na prevenção de doenças. A glicerina mantém a suavidade e a hidratação das mãos. SAC: 0800-724-0888.

7. A Loção Antimosquito da Johnson & Johnson é indicada para bebês a partir de 6 meses. Sua fórmula é atóxica e não contém álcool, nem resseca a pele. Oferece quatro horas de proteção contra pernilongos, mosquitos e outros insetos. R$ 10,99. Tel.: 0800-703-6363.

8. O Hidratante Bebê Tradicional , da Granado, contém óleo de oliva e é rico em vitamina E. Indicado para peles sensíveis. Não contém corantes, minimizando os riscos de alergias. R$ 7,80. SAC: 0800-940-6730.