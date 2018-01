Estudantes das escolas estaduais A. E. Carvalho, Carrão e Aricanduva "O ensino médio não precisa nos formar profissionalmente, mas sim promover aprendizados básicos para o ingresso no mundo do trabalho" "Precisamos ter mais contato e visitar algumas universidades, como forma de nos estimular para o ingresso no ensino superior" "A escola pública é voltada para os filhos de trabalhadores e a formação para a vida deve contemplar o trabalho e o ingresso no ensino superior" ''A escola deve ser democrática, conviver com as diferenças, deve ser para todos" "Para conciliar formação para o trabalho e para o vestibular seria necessário passar mais tempo na escola" "A escola precisa de aulas que possam associar a teoria a uma atividade prática, próxima à nossa realidade" "A escola precisa convencer e motivar os estudantes de que suas atividades são importantes"