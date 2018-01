Proposta verde

Uma das grandes funções do designer é inventar um novo uso para produtos que já existem. Numa era de escassez de energia, água e outros recursos, o design ecológico tornou-se obrigatório. Nesta edição do Idea Brasil, alguns projetos nasceram com esse propósito, como o Totem de Luz, da Ziplux, empresa incubada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A grande inovação é que, embora a fonte fique na base, a luz não se dispersa, pois ilumina de cima para baixo. "A troca de lâmpada é simples, o que reduz os custos de manutenção e até de combustível", explica Walen Nogueira Júnior, designer da empresa. Com o produto, não é preciso enviar um caminhão e parar o trânsito para trocar a luz. Um único operador faz o trabalho sozinho. A vida útil também é maior, podendo chegar a 50 mil horas - 20 mil a mais que a lâmpada normalmente usada na iluminação pública. A empresa já exporta a tecnologia para a Angola.