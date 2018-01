Proposta de 6% de reajuste desaponta servidores da USP

A greve de funcionários da USP, que completou ontem 14 dias, não deve acabar tão cedo. A avaliação é do diretor do Sintusp Magno de Carvalho, que participou ontem da reunião de negociação entre o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp) e o Fórum das Seis, entidade que congrega servidores da USP, UNESP e Unicamp, mais o Centro Paula Souza. "Somente dois pontos de nossa pauta de reivindicações foram discutidos: a questão salarial e os processos contra o sindicato, que incluem a demissão de nosso ex-diretor. Nesse tema não houve avanço e, na questão salarial, a proposta de reajuste de 6,05% ficou bem abaixo dos 16% que reivindicamos", conta Carvalho. Durante a negociação, cerca de mil pessoas, segundo estimativa do sindicato, realizaram manifestação em frente à reitoria da USP. O protesto contou com a participação da associação dos docentes (Adusp), que realizou paralisação de 24 horas. Hoje todas as entidades vão realizar assembleias para avaliar a proposta do Cruesp.