Projetos promovem sessões gratuitas de cinema durante a semana em SP

Cena do filme "Roma, Cidade Aberta" Foto: Reprodução

Com preços nem sempre convidativos, ir ao cinema é um programa que pode doer no bolso. Mas a intensa programação cultural de São Paulo oferece, por meio de mostras, festivais e projetos, algumas sessões gratuitas durante a semana. Confira os filmes que podem ser vistos sem precisar pagar nada nos próximos dias.

Na Praça Victor Civita, em Pinheiros, na zona oeste, acontece o projeto Cine na Praça todas as quintas-feiras. O espaço recebe a telona, e a exibição acontece em uma área coberta. Na última quinta do julho, 28, será exibido o filme Os Fantasmas se Divertem, do diretor Tim Burton, que conta com o clássico personagem Beetlejuice, numa mistura de comédia e terror. Ainda rola uma distribuição de pipoca por lá. A sessão é às 19h.

Área do cinema na Praça Victor Civita, em Pinheiros Foto: Alex Silva/Estadão

Às segundas-feiras, acontece a Mostra Permanente de Cinema Italiano no teatro da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo (Umes), no Bixiga. A programação é com filmes de grandes cineastas da Itália, como Bernardo Bertolucci, Ettore Scola e Roberto Federico Fellini. As próximas sessões, nos dias 1º e 8 de agosto, serão dedicadas a Roberto Rossellini, com os filmes Roma, Cidade Aberta (1945) e De Crápula a Herói (1945). A programação, sempre às 19h, vai até o final do ano e pode ser vista no site da Umes.

Cena de 'Mãe Só Há Uma' Foto: Divulgação

Promovido pela Prefeitura, a projeto Circuito SpCine também tem sessões gratuitas em polos da periferia de São Paulo. Nos CEUs São Rafael, Quinta do Sol, Parque Veredas, Jambeiro e Aricanduva, todos na zona leste, e nas unidades da Paz e Jaçanã, na zona norte, destaque para o nove filme da diretora Anna Muylaert, Mãe Só Há Uma, que será exibido nesta quarta, 27, às 17h45, e o longa Mais Forte Que o Mundo - A História de José Aldo, exibido na sequência, às 19h30. Os ingressos são distribuídos com uma hora de antecedência.

Nos cinemas pagos da cidade, o É Grátis fez uma seleção dos dias mais barato de cada sala. Confira aqui.