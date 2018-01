Projeto verão

Prepare a roupa de ginástica e o tênis. Para perder medidas - sem neurose - e conquistar os muitos benefícios que a atividade física regular traz, não é necessário encarar nenhuma rotina maçante. De olho no público que foge de malhação ou desiste meses depois de se matricular, as academias oferecem uma variedade de aulas que divertem ao mesmo tempo que condicionam o corpo.

"A galera cansa muito rápido das modalidades", atesta Jean Patrick, professor da Companhia Athletica. "Por isso, precisamos sempre ficar atentos às tendências mundiais e trazer para as salas de aula."

As pessoas também querem algo que motive e traga resultados, sem precisar ficar horas na academia. "Falta de tempo é o grande empecilho hoje", avalia Raquel Salvadori, da Reebok. "Por isso, quanto mais completa for a modalidade, melhor."

Está explicado, então, porque surgem cada vez mais aulas com alta performance física. Mas não importa a modalidade: o melhor caminho é buscar o que dá prazer. Afinal, sabe-se que um programa de exercícios eficiente não vai trazer ganhos ao praticante se for visto como algo penoso e obrigatório.

Estética é importante. Mas não o único motivo que deve levar alguém à prática de atividade física, observa Fabio Saba, treinador, consultor e autor do livro Mexa-se (Editora Phorte), que está na terceira edição.

"Busque outras fontes de motivação", ensina. "Continue querendo enxugar o abdome, mas se mantenha entusiasmado por causa dos amigos que treinam junto, da satisfação de suar e produzir endorfinas." Portanto, saia do sofá e se mexa para uma vida melhor!

Air Climber

O que é

O equipamento tem pedais adaptáveis ao grau de condicionamento de cada aluno e simula movimentos de subida de escada. Nas mãos, alças de borracha criam resistência, fortalecendo os músculos do abdome e dos braços.

Para que serve

Tonifica pernas, bumbum, abdome, braços, costas e peito. Desenvolve a coordenação motora e a resistência cardiorrespiratória. Em meia hora são gastas, em média, 300 calorias.

Onde encontrar

Runner Unidade Butantã: Avenida Doutor Cândido Mota Filho, 731, tel.: 3526-6300

Xtend Barre

O que é

A união de técnicas de pilates e balé é sucesso nos EUA e chegou ao País pelas mãos de educadora física Audrea Ferro (na foto, à frente), representante da nova modalidade no Brasil. O Xtend Barre promete resultados rápidos e seguros. "Em 10 sessões já dá para sentir a diferença. Em 20, é possível ver os resultados. Em 30, se tem um novo corpo", garante Audrea. "Isso para quem faz de duas a três aulas por semana."

Para que serve

O peso do próprio corpo ajuda a desenvolver a musculatura. Os exercícios exigem equilíbrio, postura e concentração para alcançar a precisão dos movimentos. Por trabalhar a parte aeróbica, são gastas cerca de 450 calorias em 50 minutos.

Onde encontrar

Equilíbrio Studio Unidade Morumbi: Av. Jorge João Saad, 1200, tel.: 3776-0000. Mais informações no www.xtendbarre.com.br

Gymstick

O que é

Uma barra leve com elásticos nas extremidades e encaixados ora nos pés ora nas mãos possibilita uma infinidade de exercícios para o fortalecimento de vários grupos musculares. A técnica foi desenvolvida por uma equipe multidisciplinar da Finlândia

e é praticada em vários países. No Brasil, seu representante oficial é a Escola Fitness. O método é um aliado de pessoas que sofreram lesões.

Para que serve

Resistência cardiovascular e muscular e desenvolvimento de coordenação motora, equilíbrio e flexibilidade. São gastas aproximadamente 700 calorias em 60 minutos.

Onde encontrar

Gaviões 24 horas Unidade Tremembé: Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 633, tel.: 2263-2207

Pilates Station

O que é

Este novo método promete revigorar a prática de pilates em vários sentidos. Mais dinâmica que a versão tradicional, a aula é embalada por ritmos de balada e pop. Com grupos de até 20 alunos, as aulas são mais acessíveis. "É ideal para quem achava a aula de pilates monótona e não podia pagar as sessões quase individualizadas", afirma Isaias Lemes (foto), professor da Bio Ritmo.

Para que serve

Ganho de força muscular e postural. Como o ritmo é acelerado, gastam-se mais calorias: aproximadamente 400 em 55 minutos de aula.

Onde encontrar

Bio Ritmo Unidade Chácara Santo Antônio: Rua José Guerra, 111, tel.: 5171-0000

Jukari

O que é

Desenvolvida pela equipe do Cirque Du Soleil, a expressão "jukari", de origem italiana, significa "brincar". Essa é a proposta da aula: ganhar condicionamento físico se divertindo por meio de um trapézio criado especialmente para a atividade, que dá a sensação de voar. "Impossível ficar parado nessa aula", avisa Raquel Salvadori (foto), professora da Reebok que participou da concepção dessa modalidade.

Para que serve

A partir dos fundamentos de treino suspenso e funcional, duas tendências em fitness, a aula mistura condicionamento cardiovascular e muscular. "Contribui também para a flexibilidade e a coordenação", observa a professora Raquel. "Pode parecer difícil, mas não é. Pelo contrário, é uma forma de se exercitar e se divertir." Em 45 minutos, são gastas cerca de 500 calorias.

Onde encontrar

Reebok Unidade Vila Olímpia: Rua das Olimpíadas, 205, tel.: 3847-7878

Parkour Evolution

O que é

De origem francesa e praticado nas ruas, o parkour chegou à academia. Em vez de ultrapassar obstáculos em vias públicas, como saltar e escalar muros, escadarias, andar sobre corrimões e equilibrar-se em pontes e viadutos, o esporte entra para a sala de aula com objetos de ginástica olímpica, entre outros acessórios. "Aqui o risco é reduzido, mas o trabalho corporal é tão intenso quanto a versão original", ressalta Jean Patrick Martins (na foto, saltando), educador físico da Companhia Athletica e o responsável por fazer essa adaptação do esporte na unidade Brooklin. Cada aluno respeita seus limites.

Para que serve

Agilidade corporal, força, flexibilidade e trabalho aeróbico são destaques desta prática, como é praxe no parkour. O aluno queima, em média, 400 calorias em uma aula de 45 minutos. O instrutor Martins desaconselha a modalidade para quem tem labirintite ou lesões no joelho ou quadril.

Onde encontrar

Companhia Athletica Unidade Brooklin: Rua Kansas, 1.582. tel.: 5105-7000

Sh'Bam

O que é

Para quem curte funk, street dance e hip hop, quer aprender alguns passos e queimar calorias. "A coreografia é simples, repetitiva, mas muito vibrante", diz a professora Anne Murakoshi (foto), da Competition. Ideal para quem acha aulas de dança muito difíceis. "As pessoas saem satisfeitas por terem conseguido pegar o ritmo."

Para que serve

Trabalho cardiovascular e consciência corporal. São gastas cerca de 300 calorias por aula.

Onde encontrar

Competition Unidade Higienópolis: Rua Albuquerque Lins, 1.080, tel.: 3660-8400

Zumba Fitness

O que é

Aqui, a malhação é uma dança ao som de ritmos latinos, como salsa, merengue, reggaeton e cumbia. E o que é melhor: os passos fáceis não desestimulam ninguém, especialmente aqueles que se intimidam com coreografias. O remelexo faz sucesso em academias do mundo todo e promete "bombar" no verão.

Para que serve

Trabalho cardiovascular e, consequentemente, gasto calórico, que pode chegar a 450 calorias em 50 minutos de aula. Para todas as idades.

Onde encontrar

Fórmula Academia / Bodytech Em várias unidades. Mais informações pelo tel.: 3897-3000