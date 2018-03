Projeto promove sessões nostálgicas de cinema com pais e filhos no Sesc

O clássico filme E.T. Foto: Divulgação

Entre os clássicos exibidos, estão "E.T. - O Extra Terreste" (1982), de Steven Spielberg, "Os Fantasmas Se Divertem" (1988), de Tim Burton, "Gremlins" (1984), de Joe Dante, e "A Fantástica Fábrica de Chocolate" (1941), de Mel Stuart. Os filmes serão exibidos na versão dublada, para incentivar a presença dos pequenos.

Gremlins Foto: Divulgação

As exibições ocorrem nos fins de semana, no teatro do Sesc, com distribuição de ingressos com 1 hora de antecedência.

Confira a programação completa:

A História Sem Fim, às 12h (EUA/ALE | 1984 | 102 min)

Domingo, 14 de agosto

Os Fantasmas Se Divertem, às 12h (EUA | 1998 | 92 min)

E.T. - O Extra-Terrestre, às 12h (EUA | 1982 | 115 min)

Gremlins, às 12h (EUA | 1984 | 106 min)

A Fantástica Fábrica de Chocolate (EUA | 1971 | 89 min)

Domingo, 28 de agosto

Viagem ao Mundo dos Sonhos, às 12h (EUA | 1985 | 109 min)