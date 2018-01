Ana Claudia Cassanti, de 16 anos, aluna do Colégio Dante Alighieri, representará o País no encontro de jovens embaixadores do clima, na Escócia, em fevereiro. Ela é uma das idealizadoras de um projeto ambiental que propõe a instalação de coletores de energia solar, a plantação de mais de mil árvores na periferia e o fim do uso da sacola plástica na capital paulista.