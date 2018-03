Projeto apresenta novos nomes da cena musical brasileira no MIS

A cantora pernambucana Karina Buhr Foto: PABLO SCHETTINI/FUTURA PRESS/

Artistas experientes e novatos se unem em um novo projeto que acontece no Museu da Imagem e do Som (MIS), a partir desta sexta-feira, 26. O Estéreo MIS - Samsung Conecta começa com a reunião da cantora e compositora Karina Buhr e MC Mano Money's, considerado um nome promissor do rap nacional.

No show, Karina Buhr e Mano Money's apresentam show autoral inédito, com novos arranjos para músicas dos repertórios dos trabalhos solo de cada um e também parcerias entre os dois. Participam ainda da apresentação o poeta Ras Davi, Sandra Coutinho (As Mercenárias) no baixo e Chiquinho Moreira (Mombojó) nas programações eletrônicas e teclado.

Mano Money's Foto: Divulgação

O projeto da Samsung segue até novembro de 2016 no MIS, Auditório do Ibirapuera e Mirante 9 de Julho, que recebem mais de 15 atrações gratuitas. A intenção do projeto, que será mensal, é que artistas já consagrados apresentem novos nomes da cena musical brasileira. Confira a programação completa aqui.

Serviço

Estéreo MIS - Samsung Conecta

Karina Buhr e Mano Money's

Sexta, 26, a partir das 20h

Área Externa do MIS, Av. Europa, 158 - Jardim Europa

Classificação: 14 anos