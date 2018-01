Proibição afetaria clínicas de fertilização

A eventual proibição do uso dos embriões para pesquisa científica representaria um retrocesso para a reprodução assistida, afirma o médico Edson Borges, integrante da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e diretor de uma clínica particular em São Paulo. Hoje, o descarte de embriões faz parte do dia-a-dia desses profissionais. Com a mudança das regras, médicos teriam de reduzir ao máximo o número de óvulos fecundados - o que aumentaria o custo da fertilização e reduziria sua eficácia. "Além disso, se o embrião for considerado vida, o que aconteceria se, por acidente, esbarrássemos numa bancada e perdêssemos o embrião?", questiona. "Em tese, poderíamos ser acusados de homicídio." Para Borges, os juristas tentam o impossível no julgamento de hoje pelo STF: "Nunca haverá consenso sobre quando começa a vida." Para aumentar o sucesso do procedimento, médicos retiram o maior número de óvulos que conseguem da paciente que quer engravidar. Geralmente, entre 8 e 10, mas apenas 4 são implantados - os melhores, de acordo com exames de viabilidade. O restante é guardado e usado caso a primeira tentativa não dê resultado. Quando a tentativa é bem-sucedida e a gravidez chega ao fim, o casal tem duas possibilidades: manter congelados os embriões ou descartá-los. "Se não pudermos descartá-los, eles terão de ficar congelados para o resto da vida. E isso custa dinheiro", diz. Em média, um casal gasta anualmente R$ 1 mil para manter seus embriões congelados. "Isso é factível por algum tempo. Mas ninguém vai querer assumir um compromisso de manter para a vida toda esses embriões", avalia. Borges lembra ainda que, no laboratório, médicos detectam embriões que não são viáveis para ser implantados, por não se dividirem corretamente, por exemplo. Hoje, esse material é descartado. O especialista afirma que hoje há cerca de 2 mil embriões congelados em sua clínica que aguardam, dos genitores, um destino. A estimativa é de que existam no País cerca de 15 mil embriões congelados. "Muitos podem ser usados para outras tentativas de gestação. Por isso eles estão guardados." Segundo o médico, 60% dos casais que atende não querem os embriões e optam por doá-los. Cerca de 20% escolhem o descarte. E os 20% restantes querem levar o embrião para casa. Caso o descarte seja proibido no Brasil, há chance de o País passar a ter uma situação semelhante à observada na Itália, onde o congelamento não é permitido. Lá, médicos passaram a fecundar apenas os óvulos que seriam implantados no útero da mulher. Na experiência italiana, cada tentativa de fertilização ficou duas vezes mais cara e 50% menos eficiente. ESPERANÇA Aos 9 anos, o menino João Vitor Xavier foi levado ontem pelos pais até Brasília para fazer um apelo: mostrar a importância das pesquisas com células-tronco embrionárias. Portador da distrofia muscular de Duchenne, uma doença que destrói os músculos, João Vitor hoje se submete a um tratamento que consegue só retardar o avanço da doença. "Lutamos contra o tempo. Quanto mais demorar para o Brasil retomar as pesquisas menos esperança teremos", diz a mãe, Lívia. Para o ministro José Gomes Temporão, parte dos R$ 24 milhões destinados a linhas de pesquisa pode ficar ameaçada caso o uso de embriões seja proibido. "Entraríamos num período de trevas."