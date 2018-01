Programe-se para 2009

1. Com cores chamativas, a agenda listada é da marca Enjoy. Por R$ 35,00. Morumbi Shopping, tel.: 5189-6621 2. Opção ecológica: este modelo da Equus é feito com papel reciclado. Por R$ 19,90. R. João Cachoeira, 1.162, Itaim Bibi, tel.: 3845-3422, entre outros endereços 3. Na agenda Brasil Retratos Poéticos, fotos de paisagens brasileiras assinadas por Gustavo Pedro, poemas e minibiografias de poetas paulistanos, como Álvares de Azevedo e Mário de Andrade. Por R$ 29,90. Na Livraria da Vila: R. Fradique Coutinho, 915, Pinheiros, tel.: 3814-5811 4. Delicada, esta da Papel Craft e custa R$ 45,00. Al. Lorena, 1.688, tel.: 3081-8171 5. Estas agendas não pesam muito na bolsa. A roxa custa R$ 26,90 e a preta, com flores de tecido em alto relevo,, R$ 39,90. Na Mil Kon Tos: R. Gaivota, 1.176, Moema, tel.: 3459-9401 6. À venda na Paper House, a maior custa R$ 35,00, e a pequena, feita com papel reciclado, R$ 32,00. R. Oscar Freire, 281, tel.: 3082-4022 7. Para as meninas, o kit da marca Pucca vem com maleta plástica, caneta e agenda de capa metalizada. Por R$ 49,50 na Papelyna: R. Aroaba, 439, V. Leopoldina, tel.: 3834-0466. SAC Pucca: 0800-140655 8. O Diário da Terra, da Editora Arte Paubrasil, tem ilustrações assinadas por Antonio Peticov. É feito de papel reciclado e traz ainda textos sobre a preservação da natureza. Por R$ 39,80. Na Arte Paubrasil: R. Dr. Amâncio de Carvalho, 192, V. Mariana, tel.: 5085-8080 9. Da Claret, estes modelos estão disponíveis em diversas cores. Por R$ 14,30 cada, na Livraria Ave Maria. R. Jaguaribe, 761, Sta. Cecília, tel.: 0800-7730456 10. Estes modelos de capa dura da Icla custam R$ 35,00 cada, na Fnac. Av. Paulista, 901, tel: 2123-2000, entre outros endereços 11. Clássica, a agenda com capa de couro da Laeder sai por R$ 130,30. SAC: tel.: 3104-1222 12. Da Jandaia, a agenda Eco Línea custa R$ 12,00. SAC: tel. 0800-177277 13. Flores decoram o modelo da Imaginarium. Por R$ 30,00. Shopping Iguatemi, tel.: 3816-1784, entre outros endereços