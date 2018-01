A partir de hoje, Dia Internacional da Síndrome de Down, os portadores da síndrome passam a contar com um programa especial de vacinação em São Paulo. O programa, das Secretarias dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Saúde, é semelhante ao oferecido a pessoas com baixa imunológica sistemática e conta, por exemplo, com vacinas contra catapora, sinusites, meningite, e hepatites A e B.