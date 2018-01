Programa 'Lado A, Lado B' fala sobre a escolha do candidato

SÃO PAULO - Em mais um programa da série especial para as eleições, batizada de 'Meu Primeiro Voto', os irmãos Pedro e Juliano Labigalini, de 16 anos, falam sobre a escolha do candidato para as eleições de 2 de outubro.

Além de recomendar que o eleitor faça uma pesquisa prévia sobre o político, os jovens também falam sobre a Lei Ficha Limpa e o site meuvoto.projetobrasil.org.br, ferramenta que pode ajudar os indecisos às véspera da votação. Assista:

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e terá uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana, em um vídeo de até 3 minutos.