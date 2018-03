Programa 'Entre Nós' entrevista o empresário e político João Doria

No quarto programa Entre Nós, o colunista Eduardo Moreira entrevista o empresário, apresentador e jornalista João Doria. Conhecido em todo o País pelos programas de TV na Record, na RedeTV! e na Gazeta, o dono do Grupo Doria fala sobre a atuação situação política do Brasil e de sua pré-candidatura pelo PSDB à Prefeitura de São Paulo.

Favorável ao impeachment de Dilma Rousseff, Doria disse que a redução de ministérios feita por Michel Temer é "altamente recomendável e elogiável", mas que os ocupantes das pastas alvos na Lava Jato não devem ser julgados de antemão. "O fato de pessoas estarem sob investigação não implica que essas pessoas sejam culpadas. Precisamos ter o cuidado de não transformar a investigação num processo de culpabilidade.”

Inspirado nas políticas do ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, Doria, se eleito, diz que pretende manter algumas implantações feitas sob a gestão de Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo. "A gestão do atual prefeito é ruim, apesar de algumas iniciativas boas. Nós vamos manter as ciclovias, vamos até aprimorá-las, torná-las mais eficientes e colocá-las se possível sob a gestão do setor privado", afirmou o tucano, que também pretende deixar apenas uma das vias da Avenida Paulista abertas aos domingos.

O programa. Empresário de finanças e autor do best seller Encantadores de Vidas, o colunista Eduardo Moreira teve a ideia de fazer o Entre Nós em conversas informais com amigos do mesmo setor. O gestor afirma que seu principal desafio é fazer entrevistas com um viés diferente do jornalismo convencional. "Conseguir fazer com que o entrevistado possa seguir uma linha fluida e dar coisas interessantes para quem está assistindo à entrevista é o grande desafio. A coisa que eu mais tenho aprendido, e quem me falou foi a Leda Nagle (jornalista da TV Brasil), é que o segredo de toda entrevista é ouvir o entrevistado, porque quando você faz isso, uma resposta te puxa para outra pergunta."

Curto e interativo, o Entre Nós tem o objetivo de fazer com que todas as pessoas se identifiquem e busquem resultados melhores para as suas vidas. "Uma das principais motivações que eu tive é mostrar para as pessoas que, por trás dos nomes mais ricos do País, existe uma pessoa como a gente, que tem seus medos, anseios, sonhos, já teve seus fracassos, suas frustrações, e também teve vários sucessos. Quando você humaniza essas pessoas, faz com que as outras achem que também podem chegar lá", disse Moreira.

