Programa 'Entre Nós' entrevista o ator e diretor Odilon Wagner

No terceiro programa Entre Nós, o colunista Eduardo Moreira entrevista o ator, produtor e diretor Odilon Wagner. Conhecido em todo o País por papéis em novelas da Globo como Malhação, Terra Nostra e Anos Rebeldes, o artista, que também é o vice-presidente da Associação dos Produtores Teatrais Independentes (APTI), fala sobre a sua carreira e também sobre a polêmica envolvendo a extinção e recriação do Ministério da Cultura na gestão do presidente em exercício Michel Temer.

Apesar de considerar o atual momento "importante" por todo o debate que o tema gerou na população, Odilon espera que a atual administração olhe com maior cuidado para a pasta. "Nós representamos hoje 5% do PIB do País aproximadamente. Não temos estudos relevantes sobre esses números, e essa é uma das nossas propostas para essa gestão, que se estude qual é o impacto no PIB".

Eduardo Moreira entrevista o ator Odilon Wagner Foto: Alex Silva/Estadão

Defensor da Lei Rouanet, Odilon disse que a gestão anterior foi uma das responsáveis por “demonizar” o projeto. "O dinheiro não vai para o artista, vai para o projeto. É importante dizer que somos auditados pela Receita Federal".

"Se eu acabo com esse incentivo, que é o único mecanismo financiador da Cultura de esfera nacional, a produção cultural do Brasil vira próxima de zero", afirmou o artista, que explicou na entrevista como funciona o mecanismo para captar a verba.

O programa. Empresário de finanças e autor do best seller Encantadores de Vidas, o colunista Eduardo Moreira teve a ideia de fazer o Entre Nós em conversas informais com amigos do mesmo setor. O gestor afirma que seu principal desafio é fazer entrevistas com um viés diferente do jornalismo convencional. "Conseguir fazer com que o entrevistado possa seguir uma linha fluida e dar coisas interessantes para quem está assistindo à entrevista é o grande desafio. A coisa que eu mais tenho aprendido, e quem me falou foi a Leda Nagle (jornalista da TV Brasil), é que o segredo de toda entrevista é ouvir o entrevistado, porque quando você faz isso, uma resposta te puxa para outra pergunta."

Curto e interativo, o Entre Nós tem o objetivo de fazer com que todas as pessoas se identifiquem e busquem resultados melhores para as suas vidas. "Uma das principais motivações que eu tive é mostrar para as pessoas que, por trás dos nomes mais ricos do País, existe uma pessoa como a gente, que tem seus medos, anseios, sonhos, já teve seus fracassos, suas frustrações, e também teve vários sucessos. Quando você humaniza essas pessoas, faz com que as outras achem que também podem chegar lá", disse Moreira.

