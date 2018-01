A Panasonic do Brasil recebe inscrições para a nova edição do Kid Witness News, programa educacional que envolve produção de vídeos por estudantes, para proporcionar o contato com o mundo da tecnologia digital e auxiliar no desenvolvimento de capacidades cognitivas, comunicacionais e organizacionais. Serão dez escolas selecionadas e ainda há vagas. Mais informações: (0xx11) 3889-4000.