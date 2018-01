Programa em Santos atende 29% dos alunos

Aulas de culinária, de costura e de higiene. Essas são algumas atividades desenvolvidas pelos alunos do Escola Total, programa implantado em Santos. "Temos um educador fazendo essa ponte, para ensinar aquilo que a gente aprendia com a mãe", resume a professora Maria José Marques, coordenadora do Escola Total. E la explica que a atividade é feita na hora do almoço, entre as aulas e as oficinas. Implantado em 2007, o programa atende 29% das crianças da rede pública municipal. A meta é chegar a 50%. Há dois modelos: um em que as crianças almoçam nos núcleos onde realizam as atividades do chamado contraturno (600 alunos) e outro em que almoçam em casa (3 mil alunos). Nos núcleos, as atividades são as mesmas desenvolvidas nas quatro escolas integrais, que ao todo atendem 1.500 alunos em jornadas de nove horas e meia. Na grade há aulas de inglês, espanhol, artes cênicas, música, dança. A fonoaudióloga Rita de Cássia Cunha Bianchini, de 41 anos, é mãe de duas alunas da rede municipal - uma de 3 anos e outra de 7 anos. "Minha filha ama de paixão a escola. Com a atividade física, melhorou da bronquite. Quando ela tem espanhol chega falando o que aprendeu." Rita diz que foi obrigada a transferir a filha da escola particular para a pública por causa de um problema financeiro, mas agora pretende deixá-la onde está. PARCERIA Com 11 anos, Leonardo Felipe Garcia de Almeida, decidiu o que quer ser: professor de dança. Essa é uma das oficinas que o garoto participa à tarde, no núcleo do Clube dos Portuários, um dos parceiros da prefeitura. Leonardo vai e volta de ônibus fretado da escola até o clube. Para implantar o projeto, a Prefeitura de Santos construiu quatro escolas para o período integral e firmou parcerias. No primeiro trimestre, a administração investiu R$ 817 mil na manutenção do programa. A secretária da Educação, Suely Maia, quer ampliar o número de parceiros.