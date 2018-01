A Associação Alumni encerra no dia 10 de agosto as inscrições dos estudantes do ensino médio da rede pública de São Paulo para concorrerem ao programa Jovens Embaixadores. O programa é uma realização da Embaixada Americana no Brasil, que leva 25 estudantes de 15 a 18 anos para visitar Washington e outras cidades americanas. Informações podem ser obtidas pelos telefones (0xx11) 3067-2916 ou 3067-2915 ou no site.