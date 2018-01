Programa desperta interesse pela ciência

Em Brasília, apenas 113 das 605 escolas públicas possuem um laboratório de ciências. No entanto, a partir da primeira série, todas as turmas possuem um "armário de ciências". O programa, chamado Ciência em Foco, foi contratado pelo governo do Distrito Federal do Instituto Sangari, que promove iniciativas relacionadas ao ensino da ciência. São livros para professores e alunos com textos explicativos e experiências práticas. No armário ficam os materiais enviados para cada aluno: pedras, terras, lâmpadas, pilhas e até minhocas. Na Escola Classe 41 de Taguatinga, cidade-satélite de Brasília, já tem aluno que decidiu ser cientista. Airam Santos Batista, 9 anos, do 4º ano do ensino fundamental, mostra a estação meteorológica criada por ele e seus colegas. Com alguns tubos de ensaio, gaze, um termômetro e um cata-vento, as crianças aprenderam a medir a umidade, quantidade de chuvas e a direção do vento. "Antes a gente nunca fazia experiências: agora faz em toda aula de ciências. Mas a parte que mais gosto é de plantas e animais", conta, mostrando o minhocário. Os professores não ficam atrás no entusiasmo. "Professor sempre se vira. A gente pedia para trazerem umas coisas, comprava outras. Eu tinha uma malinha, mas nada parecido com isso. Tem material para todo mundo e até o planejamento do bimestre", conta a professora Márcia Costas. A cada bimestre chega mais material, adequado para as aulas dos meses seguintes, para as turmas existentes e algum extra. Uma avaliação do programa feita pela Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana (Ritla) revela que os professores aprovaram o novo método. Uma das únicas queixas é sobre a quantidade de material: muitas escolas recebem alunos no meio do ano e o equipamento é enviado de acordo com o número de estudantes matriculados em fevereiro, com alguma sobra.