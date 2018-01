Programa de vestibulando na web

A sala de aula foi parar no computador. E quem não quer perder nenhuma dica para encarar as provas dos principais vestibulares tem mais uma ferramenta prática e moderna, disponível a qualquer hora, na internet. O cursinho Anglo coloca no ar a primeira rede de tevê na web, a TV Web Anglo, voltada exclusivamente para o vestibulando. O acesso é gratuito - pelo site www.cursoanglo.com.br - e os programas são interativos. Até agora são nove programas disponíveis, produzidos pelos professores e orientadores do curso Anglo: Momento do Vestibular (entrevistas com representantes de universidades), Guia de Profissões (orientações sobre carreiras), Saúde e Equilíbrio (com dicas de médicos e especialistas), além dos temáticos Geografia, História, Física, Biologia, Química e Interdisciplinar, que abordam assuntos cobrados nos principais vestibulares. Todos os programas são transmitidos ao vivo, diariamente, a partir das 15 horas. Os participantes podem interagir com os entrevistados, enviando perguntas. E quem não puder acompanhar ao vivo, não tem problema. Após a transmissão, os programas ficam disponíveis para baixar. Outra opção é o site do curso Objetivo (www.curso-objetivo.br). Todas as quartas-feiras, às 15 horas, uma aula é colocada no ar abordando assuntos da atualidade, apresentada pelos professores do curso. O programa também é interativo e o aluno pode fazer perguntas em tempo real.