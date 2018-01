O Programa de Incentivo às Reservas Particulares do Patrimônio Natural da mata atlântica abriu inscrições para seu 7º edital de projetos, que pela primeira vez engloba toda a mata atlântica. Destinará R$ 500 mil para criação individual, em conjunto ou projetos de elaboração e implementação de manejo. As propostas devem ser enviadas até 16 de fevereiro. O edital está no site (www.sosma.org.br).