Professores protestam contra situação de PS

Integrantes do conselho diretor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, na zona oeste de São Paulo, têm protestado contra a situação do pronto-socorro central da unidade. Segundo carta encaminhada em meados de outubro ao conselho deliberativo do hospital, "pacientes foram confinados em uma área física (...) ocupando salas sem ventilação adequada, dificultando o atendimento médico e de enfermagem". O conselho diretor é composto por professores-titulares da faculdade. Como informou o Estado ontem, relatório interno do hospital apontou 20 irregularidades sanitárias no PS, que está com as reformas atrasadas há mais de um ano. Entre os problemas, falta de isolamento para pacientes com doenças infecciosas, lixos transbordando e armazenamento de comida e remédios ao lado de comadres (recipientes utilizados para recolher urina). O Ministério Público estadual requisitou ontem cópia da inspeção. Segundo o promotor Reynaldo Mapelli Jr., coordenador da área de saúde pública do Centro de Apoio Operacional Cível, não é correto o prazo para inspeções feitas no PS, realizadas a cada seis meses, segundo informou o HC. "O controle é uma atividade diária." Em nota, o hospital disse estar "enveredando (sic) todos os esforços para concluir (...) a reforma e ampliação do local e, com isso, resolver todos os problemas que (...) existem". O secretário de Estado da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata, procurado, não se manifestou.