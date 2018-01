Professores encerram greve em SP

A greve dos professores da rede estadual de São Paulo terminou ontem, depois de 22 dias, com um acordo entre governo e sindicato dos docentes (Apeoesp). A negociação se deu no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) entre representantes das duas partes, enquanto ocorria uma manifestação da categoria na Praça da República. O documento assinado prevê que os grevistas serão pagos pela reposição dos dias parados. Um calendário será estipulado pela Secretaria Estadual da Educação sobre como e quando as aulas serão repostas. Há possibilidade de que ocorram aos sábados ou em turnos diferentes. Algumas escolas já entraram em recesso escolar; as que optaram por dar férias na segunda quinzena de julho voltarão às aulas na segunda-feira. O governo não soube informar quantas escolas ou professores participarão da reposição. As aulas que foram dadas por docentes substitutos não serão repostas. O acordo assinado deverá ainda ser encaminhado e aprovado pelo governador até terça-feira. Caso contrário, a Apeoesp garante que a greve recomeçará. "Resolvemos assinar o documento porque o governo se comprometeu a continuar negociando outras reivindicações", disse a nova presidente da Apeoesp, Maria Izabel Noronha. Depois do acordo, o fim da paralisação também foi aprovado pela maioria dos cerca de 3 mil professores reunidos na Praça da República. A Justiça, a pedido do Ministério Público, proibiu ontem que mais uma manifestação da categoria fosse realizada na Avenida Paulista, porque "haveria prejuízo à ordem pública". A greve tinha começado no dia 13 e foi motivada por um decreto do governo que regula as transferências de professores de uma escola para outra. Os grevistas pediam a sua revogação, o que não foi discutido durante a audiência no TRT. Segundo o chefe-de-gabinete da secretaria, Fernando Padula, não há possibilidade de o decreto ser revogado. "Não conseguiríamos reverter o decreto em pleno recesso escolar, mas a partir de agosto vamos fincar o pé nisso", afirmou Maria Izabel. As novas regras já haviam sido mudadas pelo governo durante a greve, numa tentativa de acabar com a paralisação. Apesar de manter o prazo mínimo de 200 dias para substituições de professores, foi concedido o direito à transferência a professores que já tivessem pedido licenças. O limite de faltas de um profissional que quiser mudar de escola também subiu de 10 para 12, depois das mudanças no decreto. Durante a paralisação, o governo informava que só 10 mil dos cerca de 200 mil professores da rede tinham aderido. A Apeoesp falava em 60% dos profissionais parados. Na Praça da República, a notícia de que a greve havia terminado sem que isso tivesse sido decidido na assembléia causou revolta de um grupo de professores. A Apeoesp foi chamada de "vendida" por outro grupo, que não queria o fim da greve.