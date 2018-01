Professora é acusada de humilhar aluno de 10 anos

Jaú - A família de um menino de 10 anos de Jaú, interior de São Paulo, entrou na Justiça pedindo indenização por danos morais contra a professora da criança, que cursa a 4ª série da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Camargo Mello, no Jardim Jorge Atalla. Ela teria castigado o garoto por mau comportamento obrigando-o a chupar chupeta, tomar mamadeira e vestir uma saia. Segundo o pai do menino, Roberto Carlos Peres, a professora alegou que ele se levantava muito para fazer perguntas e atrapalhava as aulas, além de dançar na fila antes da entrada. Por conta disso, ela o teria tachado de bebê e providenciado o castigo. A identidade dela é mantida em sigilo. Na ação, que tramita na 2ª Vara da Comarca de Jaú, a família pede R$ 100 mil a título de reparação. Assim que o castigo foi denunciado, em abril, a professora foi afastada. Segundo o secretário dos Negócios Jurídicos da Prefeitura, Adilson Roberto Batocchio, uma sindicância concluiu que não houve constrangimento do aluno, que é hiperativo, e a professora voltou ao trabalho. O pai, que é funcionário publico municipal, se diz chocado com o arquivamento da sindicância. "Nós não fomos ouvidos, tudo foi feito a portas fechadas para resolver o problema dela (da professora), mas tenho certeza de que será diferente tanto na polícia quanto na Justiça". "Ele faz tratamento psicológico e agora acha que as pessoas não gostam dele", completa a mãe, Maria Aparecida.