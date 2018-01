A professora Gláucia Teresinha Souza da Silva, de 25 anos, agredida por uma aluna de 15, continua internada no Hospital Beneficência Portuguesa de Porto Alegre. Ela anunciou que não quer voltar a lecionar na Escola de Ensino Fundamental Bahia, no bairro Boa Vista, onde o incidente ocorreu 2ª-feira. Após ser repreendida, a adolescente arranhou, chutou e empurrou a professora, que bateu a cabeça no chão e desmaiou.