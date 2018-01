Professor, não entendi

Por que há aula de ética no curso de Direito se a gente tem de aprender a mentir? Pedro Paulo Andrade, de 21, 2º semestre de Direito do Mackenzie Provavelmente, o estudante fez esse questionamento porque ele vê muitos profissionais mentindo, faltando com a ética no exercício do Direito. Mas todas as profissões têm código de ética, ou pelo menos a maioria delas, e é importante estudá-lo. Na área do Direito, o advogado passa por um questionamento ético diário em todos os sentidos. Mas ele tem a responsabilidade de fazer a melhor defesa possível do seu cliente. O que não quer dizer que, para isso, ele deva mentir, enganar a Justiça, usar de meio escusos ou ilegais. Por que temos de aprender ética? Para que, depois, quando vierem nos dizer que temos de mentir, possamos argumentar e, mais ainda, rejeitar essa recomendação sob os parâmetros da ética. A ética tem de pautar o estudo, a profissionalização e a qualificação de todos os profissionais de Direito. Cláudio José Pereira, professor de Direito Penal da PUC