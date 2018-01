Produto em pó é alternativa

Se o consumidor não tiver certeza em relação à qualidade do leite que pretende comprar, alguns derivados do produto podem ajudar a suprir as necessidades de consumo diário dos nutrientes. Leite em pó, iogurte, coalhada e, principalmente, queijos são opções. O cálcio é o mais importante dos nutrientes encontrados no leite e derivados. De acordo com as Recomendações Americanas de Nutrientes, o consumo diário dessa substância deve ser de mil miligramas. "As pessoas podem consumir qualquer tipo de queijo", diz Anita Sachs, nutricionista da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Cinco fatias de queijo branco, por exemplo, com até 50 gramas cada, são equivalentes a um litro de leite integral. "Além do cálcio, o leite tem proteínas de alto valor biológico que nosso organismo não consegue sintetizar", explica. No caso do leite em pó, duas colheres de sopa têm o mesmo valor nutricional de um copo de leite integral. Ela, no entanto, faz uma ressalva. "Requeijão e manteiga não são fontes de cálcio, mas sim de gordura." Para dietas sem gordura, as opções são queijos tipo cottage e ricotas. Mesmo que haja opções para substituir o leite, especialistas não recomendam que se deixe de consumir o alimento. O que, aliás, parece não estar acontecendo. Segundo o médico Dan Linetzky Waitzberg, professor da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Grupo de Nutrição Humana, nenhum de seus pacientes tem manifestado preocupação com a possível falta de qualidade do produto. O médico lembra que as concentrações de soda cáustica e água oxigenada adicionadas ao leite não são capazes de causar mal a saúde.