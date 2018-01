Produção em conta

1. Vestido estampado de algodão da Pitanga (R$ 167,50) e sandália de couro da Território Nacional (R$ 91,80). Para levantar o look, uma bolsa de couro de cor viva, como esta da Chenson (R$ 98,00) 2. O macaquinho de algodão da Yessica para C&A (R$ 59,90) ganha um toque especial com o cinto de elástico da Dhelô (R$ 112,00) e a bolsa de verniz da Riachuelo (R$ 79,90). Para dar cor ao visual, sandália Melissa (R$ 79,90) 3. Blusinha de plush da Lefitá (R$ 104,00) com shorts de algodão da Just Be para Renner (R$ 49,90). Nos pés, sapatilha da Bottero (R$ 82,00). Pulseira de madeira da Donna Bela (R$ 59,00) 4. Saia evasê de tecido sintético da Yessica para a C&A (R$ 69,90) com camiseta da Dolores (R$ 79,00). Sapatilha de couro da Ramarim (R$ 79,80) e bolsa de couro sintético da Chenson (R$ 70,00). Uma combinação cheia de estilo 5. A bata de algodão estampado da Enfim (R$ 71,20) é um achado. Combine com o jeans da Sawary (R$ 70,00) e a sandália da Ramarim (R$ 55,80) 6. Blusa de tecido sintético da Maria Valentina (R$ 98,80) com shorts de viscose da Just Be para a Renner (R$ 49,90) e sandália da Verano (R$ 119,90) Serviço Act: Shopping Morumbi, tel.: 5181-0931 Bottero: www.bottero.net, tel.: (51) 3543-5400 Chenson: www.cheson.com.br C&A: Shopping Iguatemi, tel.: 2131-0004 Dheló: R. Oscar Freire, 1053, Jardins, tel.: 3062-6263 Dolores: R. Oscar Freire, 731, Jardins, tel.: 3085-8499 Donna Bela: R. Dr. Sodré, 122, conj. 34, Itaim Bibi, tel.: 3845-7124 Enfim: tel.: (47) 3371-1155 Ferrovie: www.ferrovie.com.br, tel.: (48) 3443-0011 Lefitá: R. Bem-Te-Vi, 162, Moema, tel.: 5041-0584 Maria Valentina: tel.: (44) 3351-5000 Melissa: R. Oscar Freire, 827, Jardins, SAC 0800-9798898 Pitanga: informações pelo tel.: 3334-1257 Ramarim: tel.: (51) 3565-8100 Renner: Shopping Morumbi, tel.: 2165-2800 Riachuelo: Shopping Ibirapuera, SAC 0800-7014342 Sawary: R. Joly, 626, Brás, tel.: 2799-9999 Território Nacional: tel.: (51) 3552-2500 Verano: Shopping Eldorado, tel.: 9814-5043 Fotos: Felipe Rau/AE