Procura-se criatividade

O tema das palestras e treinamentos que a psicóloga e especialista em Recursos Humanos Maria Inês Felippe costuma dar em diversas empresas do País transformou-se no livro 4 C?s - Para Competir com Criatividade e Inovação (Editora Qualitymark). Com mestrado nesse assunto e há anos encarando platéias de diversos tamanhos, ela registrou tudo o que estudou e presenciou durante os seus 22 anos de convivência direta com empregados e patrões. "As pessoas estão mais criativas, mas ainda não usam todo potencial", observa Maria Inês, que divulga seu trabalho pelo site www.mariainesfelippe.com.br. "No passado, a competitividade não era tão acirrada como no mercado de agora, que exige maior diferenciação em produtos e serviços, porque o consumidor é outro." Neste novo cenário, empresas querem tirar seus funcionários da zona de conforto e prepará-los para as constantes mudanças. Da mesma forma, investem na formação de líderes para que recebam de braços abertos boas idéias, em vez de desvalorizarem novidades por se sentirem ameaçados. A criatividade resulta em economia, uma vez que gera soluções de problemas e otimização dos processos de produção, além da criação de novos produtos e serviços. Quem procura seus treinamentos? Profissionais da área comercial, que querem sair do senso comum. Hoje em dia, dizer que o produto tem qualidade, preço e boa distribuição já não serve mais como argumento para vender. Esses requisitos se tornaram obrigatórios. No mundo competitivo atual, é necessário abordar, negociar e vender de forma diferenciada. Segmentos da área empresarial, por sua vez, investem no curso de criatividade e inovação para estimular funcionários a otimizarem os processos internos de produção, com idéias que gerem economia, rapidez, enfim, diversas melhorias. Há também muito interesse nas áreas de desenvolvimento de produtos e serviços, que são responsáveis pela criação de novidades para atender à demanda de mercado, o que exige inovações sempre. Criatividade é uma questão de sobrevivência? No cenário atual, de constantes e rápidas mudanças econômicas e estratégicas, há muita necessidade por funcionários flexíveis, que enxerguem oportunidades de negócios, que busquem ações inovadoras e criativas nas várias áreas de uma empresa. Essas qualidades são indispensáveis, não apenas para a própria sobrevivência, mas também para a expansão corporativa no mundo globalizado. E quem não se renova se afasta do contexto e dificilmente se adapta às novas exigências. É bom lembrar também que o sucesso profissional está atrelado, além do conhecimento técnico, à habilidade de solucionar problemas. O que é ser criativo? Todos são criativos, porém, alguns utilizam mais essa ferramenta do que outros. Existem algumas características que movem a pessoa criativa, uma delas é a curiosidade, querer sempre entender e saber mais. Ela está sempre insatisfeita, por isso, vive buscando alternativas. Como não poderia deixar de ser, é fantasiosa e vive imaginando, tendo idéias. Por ser agregadora, tem a facilidade de juntar, de conectar coisas aparentemente opostas. Vive pensando no futuro. Tem a coragem de se expor e não teme a crítica. Tem automotivação, por usar a criatividade como energia pessoal, e também é motivadora, porque contagia quem está ao redor. Se a criatividade é inerente ao ser humano, como explicar a dificuldade que alguns têm para desenvolver novas idéias? Existem vários empecilhos à criatividade. Há quem, por acomodação, não queira criar, preferindo permanecer na zona de conforto. É aquele que costuma pensar "para que arrumar sarna para se coçar?", "se tudo está bem, não há motivo para criar" ou "se tudo está ruim, não há mais nada a fazer". Outras pessoas, porém, não se acham criativas e acreditam que só tipos como Bill Gates, por exemplo, têm essa qualidade. Imaginam que criatividade é inventar algo genial, revolucionário, o que não é verdade: novas idéias podem ser simples. Outras são criativas, apresentam idéias, inovações, mas não são valorizadas. Ainda existem empresas e chefes que desclassificam um candidato criativo - apesar de ele ser muito considerado nos tempos atuais -, por insegurança ou por não aceitar mudanças. E o que é pior: alguém pega a idéia, assume sua autoria, sem dar o devido reconhecimento ao criador. Quem sofre ou já passou por isso, geralmente, tende a não mais criar. Pessoas com excesso de senso crítico, que costumam julgar o tempo inteiro, têm tanto medo de errar que também bloqueiam a criatividade. Como desenvolver a criatividade? Em primeiro lugar, é fundamental acreditar na intuição, sem dar muito ouvido à lógica, que é o nosso lado racional e responsável pela nossa autocensura. Em grande parte, a criatividade é fruto de observação, tentativa, acertos e erros. É bom ressaltar que nem sempre é necessário apresentar uma idéia revolucionária ou original. Uma idéia simples, muitas vezes, gera grandes resultados e, quanto mais se trabalhar, melhor ela fica. Outra dica: não desistir da idéia quando alguém criticá-la ou recusá-la, nem desanimar diante dos erros. Também não se deve ter medo de compartilhar a idéia com alguém, pois fica mais fácil aperfeiçoar algo com ajuda. Para quem ainda se sente incapaz de criar, o importante é ativar constantemente o cérebro. Para isso, existem atividades que estimulam a criatividade, o que chamamos de ginástica cerebral. Como se aplica a ginástica cerebral? Existem vários exercícios, que costumo aplicar em treinamentos e que foram publicados em meu livro. Servem para ajudar as pessoas com mais dificuldade a se soltarem e estimularem o pensamento. Existem várias ginásticas cerebrais. Uma das dicas que costumo dar é deixar no carro, bolsa, pasta ou cabeceira da cama papéis e canetas, e anotar as idéias que surgirem, por mais absurdas que possam parecer. Se não for o momento certo para utilizá-las, devem ser guardadas para o futuro. Pendure na parede um quadro de idéias, não de normas, que limitam a criatividade. Tente buscar mais de uma resposta para cada problema, observando os fatos por diversos ângulos. Para estimular ainda mais a mente, procure novidades. Exemplos: mudar de restaurante, trajeto, cardápio, a forma de dormir ou de se vestir, e fazer cursos que fujam do cotidiano - quem trabalha com números deve investir em algo ligado a artes, e vice-versa. Aconselho os homens a aprenderem coisas que mulheres fazem, e o mesmo para elas. Com uma idéia na mão, como ultrapassar as resistências que são comuns nas empresas? Aí entra, mais uma vez, a criatividade: encontrar uma solução para se sobrepor às dificuldades, porque dificilmente encontramos ambientes de trabalho perfeitos, fantásticos e propícios à aceitação de novidades. É o que chamo de Comunicação Assertiva na Venda de Idéias. Percebi que não existe idéia errada, mas mal vendida e/ou mal comprada. Não adianta ter a idéia se não souber vender. Existem muitas lideranças que acreditam que as idéias precisam vir certinhas, mas, na verdade, devem ser aprimoradas com o tempo. Como vender uma idéia? É necessário se posicionar de forma diferente. Costumo treinar funcionários para lidar com as resistências usando a criatividade. A proposta é aprender com técnicas, sair da intuição para lançar mão de ferramentas que favoreçam todo esse processo. Uma delas é entender como cada pessoa se comporta. Antes de dizer que o chefe não incentiva, sempre falo para a pessoa se perguntar se ela já se posicionou de forma diferente. Há quem repita sempre a mesma fórmula de abordagem, desconsiderando as variáveis. Por exemplo, o vendedor teve sucesso em uma venda e repete o mesmo comportamento com o novo cliente, achando que será a garantia de outro sucesso, sem levar em conta que cada situação e pessoa exige estratégias diferentes. Os líderes também não precisam estar mais abertos a novas idéias? Sou contratada não apenas para instigar a criatividade dos funcionários, mas também para treinar líderes, para que se tornem facilitadores. Gestores devem estimular a criatividade da sua equipe, não cerceá-la, como é comum acontecer. Trabalho as lideranças para que não se sintam ameaçadas pela inovação. E quanto à Cooperação e Comprometimento para Criar, que é um dos capítulos do seu livro? Raramente alguém consegue criar e fazer acontecer sozinho. Algumas pessoas são mais criativas e outras, "acabativas" - são aquelas que têm maior capacidade para organizar a idéia e colocá-la em prática. Se o chefe fala para o criativo que a idéia é ótima e pede para ele colocar no papel, pronto, a idéia acaba. Geralmente, o criativo precisa de uma pessoa mais pragmática para ordenar suas idéias e colocá-las para funcionar. É o que chamo de uso integrado do cérebro. Cada um tem uma característica e, juntos, o resultado consegue ser mais preciso e melhor finalizado. Porém, é necessário aprender a lidar com a diversidade que existe em uma empresa e em uma equipe. Não me refiro às diferenças sexuais e culturais. Mas, sim, em entender a diversidade na aceitação de opiniões, idéias e maneiras de pensar. É a melhor forma de agir coletivamente em prol da implantação de uma nova idéia. Como o autoconhecimento, que é sempre citado em seu livro, se relaciona com tudo isso? Conhecer a si mesmo é um passo fundamental para que se possa criar e estabelecer relacionamentos favoráveis. Afinal, parte dos conflitos surge pela falta de autoconhecimento: é o que costumamos chamar de "semancol". Em criatividade, não poderia ser diferente. Saber de suas virtudes e defeitos é o caminho para se aperfeiçoar. Costumo fechar minhas palestras com as seguintes perguntas: o que faço de legal, que é reconhecido, e tem de continuar e melhorar?; o que não faço e deveria fazer?; o que faço de ruim e tenho de parar?; de que outra forma faria o que faço hoje? Com isso, espero que as pessoas reflitam no trabalho e no cotidiano, para se conectarem com novas idéias.