Prisão surpreende atores que conhecem médico

A prisão de Roger Abdelmassih surpreendeu os atores Luiza Tomé e Raul Gazolla. Ela é mãe de gêmeos, depois de tratar-se com o médico. Raul é pai de Rani, que nasceu naturalmente após a mãe, Mariúsa Palhares, ter feito inseminação. "Estou chocado", diz Gazolla. "Duas ou três denúncias pode até ser que as mulheres tenham se confundido, mas 56 é muito estranho." Gazolla diz que ele e Mariúsa foram tratados com "deferência e carinho". O contato de Luiza com o médico foi em 2003. "Comigo não aconteceu nada. Me dá dó, porque com certeza ele tem algum distúrbio." Quando surgiram as primeiras denúncias contra o médico, Luiza fez questão de defendê-lo, mas mudou de opinião com o surgimento de mais casos.