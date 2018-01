Principais hemoderivados

Concentrado de fator 8: usado para o tratamento da hemofilia A; 100% importado Concentrado de fator 9: contra a hemofilia B; 100% importado Concentrado de fator de von Willebrand: contra a doença de von Willebrand (síndrome hereditária em que os portadores não produzem uma das proteínas que ajudam o sangue a coagular); o Ministério da Saúde importa concentrado de fator 8 com alto teor de fator de von Willebrand Complexo protrombínico: contra cirrose hepática; usado no tratamento de hemorragias em pacientes que usam anticoagulantes orais (cerca de 200 mil brasileiros fazem uso contínuo); e contra hemofilia A com inibidor (indicação rara); 100% importado Albumina: usado em grandes cirurgias; pacientes com grandes queimaduras; transplantes de fígado; pacientes de terapia intensiva; sepse; 100% importado Imunoglobulina intravenosa: contra a aids em crianças; transplante de medula óssea; doença de Kawasaki; doenças neurológicas; doenças autoimunes; também 100% importado