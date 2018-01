Principais aumentos no SUS

Média e alta complexidade: Correção da tabela de 1.356 procedimentos ambulatoriais e hospitalares - R$ 902,6 milhões ao ano Teto financeiro: Reajuste do repasse para Estados e municípios - R$ 662,9 milhões por ano Ampliação de atendimento: Expansão da oferta de serviços no Sistema Único de Saúde - R$ 43 milhões ao ano UTI: Reajuste de 40% das diárias dos profissionais que trabalham em Unidades de Tratamento Intensivo gerais, neonatais e pediátricas - R$ 400,9 milhões/ano Filantrópicos: Aumento dos valores repassados aos hospitais filantrópicos em 20% e às unidades de ensino em 10% - R$ 71,5 milhões ao ano Aumento: Atualização dos valores fixos repassados a Estados e municípios no piso de atenção básica, passando de R$ 16 por pessoa/ano para R$ 17 por pessoa/ano, no valor de R$ 240 milhões Saúde da família: Atualização dos valores variáveis do piso de atenção básica usados para contratação de equipes do Programa Saúde da Família (PSF) - R$ 200 milhões/ano Deficientes: Reajuste da tabela de procedimentos da política de atendimento a deficientes visuais - R$ 39,1 milhões/ano Outras áreas: Expansão das redes de oncologia, cardiologia e neurologia, entre outras - R$ 230 milhões/ano Mulheres: Reajuste no pagamento dos procedimentos de saúde da mulher e da criança - R$ 2,7 milhões/ano Homens: Repasse de recursos para adaptação das redes à implantação da política de saúde do homem - R$ 2,7 milhões