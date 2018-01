Primeiros lugares valem bolsa integral

Se dar bem no vestibular pode significar também ter uma preocupação a menos: não precisar pagar pelo curso de graduação. Algumas instituições de ensino superior privado premiam os melhores colocados no exame com bolsas de estudos por mérito - e o melhor é que não são reembolsáveis. Mas é preciso ter boas notas durante o curso para continuar com o benefício. A Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) instituiu neste semestre uma nova modalidade de bolsa não-reembolsável integral para alunos dos cursos de graduação em Administração de Empresas e Administração Pública. Dos 25 alunos inscritos, quatro foram contemplados com a bolsa, entre eles a primeira colocada no vestibular de meio de ano. Além do desempenho no exame, o critério da seleção passa pela necessidade econômica do interessado. Para manter a bolsa, o aluno deve apresentar, no mínimo, média semestral sete. Além destas quatro bolsas integrais, a faculdade concederá, no próximo semestre, bolsas não-reembolsáveis para os dez primeiros colocados no vestibular. O percentual de desconto será proporcional à classificação do candidato. Assim, gradativamente, os dois primeiros colocados terão bolsa de 100%, chegando aos 9º e 10º classificados, com 60%. PRIMEIRO LUGAR A PUC-SP também lançou novas modalidades de bolsa. A primeira irá beneficiar candidatos de escolas públicas aprovados no vestibular de 2008. Ambas serão condicionadas ao bom desempenho do aluno durante a graduação. Para obter a bolsa, os candidatos deverão ser aprovados em primeiro lugar em cada uma das carreiras dos 42 cursos da universidade e ter cursado pelo menos os dois últimos anos do ensino médio em colégios públicos. A segunda modalidade irá contemplar o primeiro colocado na classificação geral com 100% de gratuidade. Desde 2002, a Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul) oferece cursos gratuitos para quem se destaca no vestibular. Os primeiros cursos contemplados foram Música e História. Fazem da lista também os cursos de Geografia, Economia, Serviço Social. A novidade para 2008 é a graduação em Ciências Sociais. As turmas de cada curso são formadas exclusivamente por bolsistas. Para conquistar uma vaga - 20 em Música e 30 em cada um dos outros cursos - , os candidatos devem obter pontuação superior a 50% no vestibular e ao menos 75% na prova de aptidão de Música.Para os demais cursos, a Unicsul possui um programa de bolsas por mérito, com bonificações entre 25% e 100%, conforme a pontuação no vestibular.