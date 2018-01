Primeira visita à Lua é recriada na web

A primeira visita do homem à Lua, que completará 40 anos na próxima semana, será recriada na internet. Com estreia prevista para o dia 16, o site www.wechoosethemoon.org usará animações, fotos e áudio para contar, em tempo real, como foi a chegada do homem à Lua em 1969. Por meio de Twitter e mensagens via e-mail, será possível ainda acompanhar como foram as conversas entre o centro de comando e os astronautas e receber alertas da viagem.