Primatólogo libertado por ordem do 1º TRF

O 1º Tribunal Regional Federal ordenou ontem a libertação do primatólogo holandês Marc van Roosmalen, acusado de crime ambiental, enquanto uma apelação é analisada. Roosmalen está preso em uma penitenciária de Manaus (AM), onde cumpre pena de 15 anos e 9 meses de reclusão pelo crime de biopirataria. Roosmalen, ex-pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), é um dos principais especialistas em macacos da região.