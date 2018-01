Previna-se

Tipagem sanguínea: classificação do sangue. Dependendo da combinação do sangue do casal, pode haver problema - não de fertilidade, mas na gravidez. Se a mulher tiver sangue AB ou O negativos, por exemplo, e seu sangue entrar em contato com o feto, este terá problemas. Por isso, após o primeiro parto, se for detectada esta incompatibilidade sanguínea, a mulher precisa tomar uma vacina que a imunizará para os partos seguintes ( se houver). Sorologia para hepatite: para detectar se a pessoa tem a doença, que pode causar má formação no feto, mas pode ser tratada. Sorologia para sífilis: se não for tratada, a sífilis pode causar má formação neurológica no bebê ou má formação óssea. O tratamento consiste na aplicação de penicilina por três semanas consecutivas. Sorologia para rubéola: a doença detectada na mulher grávida pode causar má formação fetal. Quem já teve rubéola não corre o risco de adquiri-la novamente. Sorologia para HIV: para detectar se os cônjuges são portadores de HIV. Mas isto não significa que o bebê também será soropositivo. Hoje, por meio da quimioterapia e dos vários coquetéis de remédios disponíveis, os soropositivos podem gerar filhos que não herdem a doença. Espermograma: estudo do líquido seminal do homem, pelo qual serão detectadas possíveis anomalias. Dosagem hormonal: investigação da ovulação da mulher. Por meio deste exame, é possível observar se os óvulos são saudáveis para serem fecundados. Citomegalovirus: estudo para investigar uma possível má formação fetal. Papanicolau: detecta a saúde do útero da mulher. Deve ser feito anualmente. Ultra sonografia pélvica: deve ser feito antes do casamento, para detectar a estrutura do útero. Como prevenção, deve ser repetido a cada dois anos, dependendo da saúde da mulher e da recomendação do médico.