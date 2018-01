"Ministro, o senhor é infectologista?" A pergunta, feita pelo deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO) ao ministro da Saúde, José Gomes Temporão, causou constrangimento ontem, durante audiência pública sobre gripe suína no Brasil. O ministério sofre pressão para que haja maior flexibilidade no uso do oseltamivir. Temporão citou estudos que mostram eficácia duvidosa do remédio em crianças menores de 12 anos.