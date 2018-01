A ONU alerta que os progressos para a reduzir o ritmo do desmatamento na Amazônia não são satisfatórios. "Tivemos avanços, mas a situação é alarmante", diz o principal executivo das Nações Unidas para temas ambientais, Achim Steiner. Em entrevista, ele avaliou a situação. O Brasil divulgou dados apontando 754,3 km2 de devastação em três meses. Como o sr. analisa o ritmo de desmate? Tivemos avanços, mas a situação é alarmante. Há sinais preocupantes e isso até agora não mudou. Os avanços ainda não são suficientes. Por que os governos na região amazônica não conseguem frear o desmatamento? Porque os incentivos para manter a floresta em pé são menores que os incentivos econômicos para derrubá-la. A pressão econômica é grande sobre a floresta. Se o desmatamento continuar, os governos terão prejuízos com produção agrícola, exportação de commodities, abastecimento de hidrelétricas. Há chance de que o mundo tenha um acordo sobre o clima até o final do ano? Trata-se do acordo mais difícil já negociado, mas ele precisa existir.