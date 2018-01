Preso grupo que traficava emagrecedor

Belo Horizonte - A Polícia Federal prendeu ontem dez pessoas e fez apreensões durante a Operação Vênus, realizada em três Estados (Minas, São Paulo e Roraima) para desarticular uma organização acusada de tráfico internacional de drogas, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. As investigações da PF e do Ministério Público Federal levaram à identificação de uma quadrilha que produzia e exportava o controlador de apetite Emagrece Sim, vendido como fórmula natural para emagrecer e conhecido no exterior como "brazilian diet pills". Sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Emagrece Sim era comercializado pela internet e distribuído principalmente para os Estados Unidos. Embora apresentado como produto fitoterápico, 100% natural, exames comprovaram a presença de tranqüilizantes e anfetaminas na fórmula. Em janeiro do ano passado, o produto foi proibido nos EUA, após um estudo do Food and Drug Administration (FDA), a agência americana que regula alimentos e remédios. Laudo da Fundação Ezequiel Dias (Funed) de dezembro de 2005 já havia atestado a presença de substâncias que podem causar dependência física e química. No Brasil, essas substâncias são controladas e só podem ser vendidas com apresentação de receita médica. Embora o laboratório onde eram fabricados os produtos - em Contagem, na Grande Belo Horizonte - tenha sido interditado em janeiro de 2006 e a Anvisa tenha determinado a apreensão do Emagrece Sim em todo o País, o controlador de apetite continuava sendo vendido pela internet. Num site, havia a promessa de "entregar o segredo brasileiro", "15 dias de teste gratuito" e "um mês de tratamento por US$ 99,95". Além da venda de medicamentos pela internet ser ilegal, pode trazer sérias conseqüências para os consumidores. Como esses produtos não têm registro na Anvisa, não existem garantias sobre sua qualidade e eficácia nem segurança. "Os itens sem registro não garantem nada", diz o gerente-geral de inspeção da Anvisa, Roberto Barbirato. Ele explica que os medicamentos naturais também devem receber maior atenção. "As pessoas têm o falso conceito de que tudo o que é natural não faz mal." FÁBRICA NO EXTERIOR Dos 11 mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça Federal em Belo Horizonte, apenas um não havia sido cumprido até o início da noite de ontem. Os policiais não encontraram Claudina Rodrigues Bonfim, de 37 anos, apontada como chefe do grupo e empresária responsável pelo Emagrece Sim. "A Claudina tinha a intenção de transferir o seu comércio ilegal para a Venezuela", disse o delegado Jader Lucas Gomes. "É uma pessoa muito audaciosa, que desafiou a polícia ao continuar as atividades enquanto era investigada", reforçou o procurador Rodrigo Leite Prado. Segundo ele, o esquema já estava sendo investigado pelo Drug Enforcement Administration (DEA), departamento americano de combate às drogas. O procurador explicou que a quadrilha usava contas em nome de sobrinhos menores de idade da empresária para recebimento de dinheiro do exterior. EM FAMÍLIA Dos oito suspeitos presos em Belo Horizonte, sete são parentes de Claudina - seis irmãos e uma sobrinha. Os policiais também prenderam um ex-operador de câmbio, que viabilizava o recebimento dos valores decorrentes da exportação ilegal. Em Roraima, foi preso um jovem de 23 anos, morador de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Conforme a PF, ele foi cooptado pela quadrilha e era o responsável por atravessar a fronteira com grandes cargas de Emagrece Sim. O dono de uma transportadora também foi preso em São Paulo, acusado de viabilizar a exportação do produto. Os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na casa de Claudina. Os agentes federais apreenderam no local automóveis de luxo, obras de arte e documentos. No laboratório, a PF apreendeu 2 mil frascos de anfetaminas e equipamentos. Fiscais também fizeram buscas em uma farmácia de manipulação que seria de Claudina. A PF informou que outros 2 mil frascos do remédio foram encontrados em São Paulo e 20 mil em um ônibus que seguia de BH para a capital paulista. ?BONDE ANDANDO? Assuero Silas Amaral, advogado do laboratório, afirmou que a empresa estava sendo regularizada. Ele negou que o laboratório ou seus sócios tenham mantido a venda do Emagrece Sim. "Há quase 20 sites que não conhecíamos. Quem pegou isso aí pegou o bonde andando e foi vendendo, fabricando".