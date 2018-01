A atual presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL), Rosely Boschini, venceu ontem a agitada eleição para a diretoria da entidade que representa os editores e livreiros do País. Ela vai comandar a CBL no biênio 2009/2011. Representante da chapa Trabalho e Seriedade, ela obteve 185 votos contra 52 do líder da chapa Mudança & Participação, Armando Antongini Filho.