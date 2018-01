Preserve o bem comum

Você já observou em banheiros públicos alguns usuários de papel toalha que para enxugar as mãos pegam ostensivamente muito mais que duas folhas? Apesar do aviso: "Duas folhas são suficientes para enxugar as mãos", eles puxam cinco ou seis folhas. Dos muitos que reparam ninguém costuma falar nada àqueles usuários. Ainda parece falta de educação interferir nos comportamentos inadequados de outras pessoas. É um grande desperdício com pouca eficiência. Muitas folhas para nem enxugarem as costas das mãos. Não se incomodam com os outros, que lhes acabem os papéis precocemente, e comportam-se como se fossem donos do banheiro. O bolo de papéis, com as folhas de dentro somente amassadas mas não usadas, é arremessado ao cesto - ou ao chão. É um gesto mínimo que revela falta de educação, de respeito ao próximo, do não desperdício do material coletivo... A cidadania dos pequenos gestos que no conjunto da população fazem uma grande diferença... São inúmeros outros pequenos gestos como torneira aberta, luz acesa, lixo nas ruas, poluentes no ar e nos rios... A estes descuidados cidadãos somam-se os grandes desperdícios e poluições de empresas. Tudo isto pode ser reparado se à educação familiar fosse incluída a cidadania familiar.