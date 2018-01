Presentes merecidos

1.Casaco com capuz da Renner, por R$ 159,00, SAC: 2165-2800

2.Calça jeans de cintura alta e boca afunilada, por R$ 190,00; bata floral por R$ 174,00, e colete jeans por R$ 154,00. Da Lulu, R. Gaivota, 1461, Moema, tel.: 5097-9776

3.Vestido de malha estampado com detalhe de pala em renda preta, por R$ 130,90. Da Triângulo, R. Pamplona, 684, Jardim Paulista, tel.: 3288-5935

4.Sapatos nas cores do inverno, da Unkle K. Da esquerda para a direita: modelo café com elástico verde, por R$ 179,00; vermelho, por R$ 169,00, e vinho, por R$ 169,00. No Shopping Villa Lobos, tel.: 3024-3940

5.Óculos escuros modelo Jackie O., em várias cores e estilos, por R$ 130,00 cada. Da Espaço Fechado, SAC 4977-7900

6.Celebradas por Chanel, as pérolas dão feminilidade aos looks de inverno, como as três sugestões da Morana. A partir da esquerda, colar curto com pingente de coração, por R$ 49,00; colar longo, por R$ 99,00, e colar que mistura contas pequenas e grandes, por R$ 59,00. SAC 4208-6200

7.De malha e com um enorme coração adornado por franjas, a camiseta fashion da Lucy in the Sky sai por R$ 120,00. Shopping Bourbon, tel.: 3875-0849

8.O conceito de relaxar em casa pede bons produtos, como a linha Citrus Verbena, da L?Occitane. À esquerda, sais efervescentes, por R$ 66,00; vela perfumada, R$ 62,00, e creme corporal, R$ 146,00, SAC 0800-171272

9.A estilista Silvia Renée (http://www.silviarenee.com/) acaba de lançar sua coleção de bolsas, como estas de linho. A vermelha custa R$ 106,00, e a de babado, R$ 104,00. Compras pelo e-mail euquero@silviarenee.com

10.MP5 Olympiic, da GT, com tela LCD, exibe vídeos e imagens. Toca músicas e reproduz arquivos em formatos AVI, MP4, 3GP, MPEG, MP3, WMA e WAV. Vem com alto-falante, função pen drive e bateria recarregável. Preço: R$ 199,00 para compras pelo http://www.pontofrio.com.br/

11. Para ficar bonita até dormindo, pijama de musseline florido da Mari M: tem mangas compridas e uma fenda lateral na calça. Custa R$ 145,20. R. Oscar Freire, 1.572, tel.: 3085-8303

12.Presentes bem-humorados: trava-porta de ratinhos, R$ 40,00 cada, e sapato de borracha, R$ 95,00. Todos do Gabinete de Curiosidades, R.: Iaiá, 54, Itaim Bibi, tel.: 3073-0239 ou vendas pelo site http://www.gabinetedecuriosidades.com.br/

13.Faz parte da nova linha de chinelos de quarto da butique erótica Revelateurs este mule glamouroso, com estampa de zebra e plumas, e revestido de veludo. Por R$ 140,00. R. Gaivota,1.502, Moema, tel.: 5561-9552. Ou vendas pelo site http://www.revelateurs.com.br/

14.Canetas Crown, leves e coloridas, para as mães carregarem na bolsa. Cada uma sai por R$ 39,90. À venda na Saraiva Megastore do Morumbi Shopping, tels.: 5181-7574/7901

15.As louças artesanias da artista plástica Calu Fontes encantam pela mistura de grafismos, cores e imagens. Os copinhos custam R$ 55,00 cada, e as canecas, R$ 95,00 cada. R. Luís Anhaia, 91, Vila Madalena, tel.: 3034-0352

16.Para as mães (e futuras), a partir da esquerda: kit Imagina, composto por nécessaire e perfume da designer espanhola Agatha Ruiz de La Prada (60 ml), por R$ 121,00, SAC 0800-7265616; desodorante colônia Mamie Bella, de O Boticário, por R$ 49,90, SAC 0800-413011; Roxy Love (30 ml), R$ 89,00, site www.vizcaya.com.br; Happy Frizz, de Moschino (50 ml), por R$ 189,00, SAC 5504-6610, e o novo Natura Humor 5 (75 ml), por R$ 73,80, SAC 0800-115566

17.Dois livros de culinária: o InterContinental Kitchen Cookbook, com mais de 300 receitas da alta gastronomia, em inglês. Vendas no hotel InterContinental de São Paulo, Al. Santos, 1.123, por R$ 150,00. Outra opção é As Grandes Receitas de Gordon Ramsay (Editora Globo, R$ 78,00, nas livrarias)

18.Os alfinetes criados pela estilista Cristine Ban também funcionam como broches. São de latão com banho de estanho, ouro fosco e prata, e detalhes em madeira e pedra de tigre e soudalita. Cada um custa R$ 168,00 no Bazar Kundalini, Pça Pereira Coutinho, 176, Vila Nova Conceição, tel.: 3842-2541