Presença obrigatória

À Gomes de Sá

Tempo de preparo: 45 minutos

Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

1 kg de bacalhau gadus morhua (porto imperial)

1 litro de leite

1 xícara (chá) de azeite virgem

2 dentes de alho picados

4 cebolas médias cortadas em rodelas

1 kg de batatas cozidas com a casca

sal e pimenta-do-reino a gosto

4 ovos cozidos

100 g de azeitonas pretas

2 colheres (sopa) de salsinha picada

Preparo: 1. Desmanche os pedaços de bacalhau dessalgado e limpo, em lascas grandes. 2. Coloque-as numa tigela e cubra com o leite fervente. Tampe e deixe descansar por duas horas. 3. Passado este tempo, escorra o bacalhau e monte o prato. 4. Numa frigideira funda e grossa, aqueça a metade do azeite. Junte o alho e as cebolas. Assim que começarem a dourar, desligue a chama. 5. Transfira o refogado para uma travessa refratária. Por cima dele, disponha as batatas descascadas e cortadas em rodelas. Distribua as lascas de bacalhau escorridas e tempere com sal e pimenta. 6. Regue com o azeite restante e asse em forno pré-aquecido por cerca de meia hora, até que as batatas e as lascas de bacalhau comecem a corar. 7. Retire do forno, distribua os ovos cozidos cortados em rodelas, as azeitonas e a salsinha. Sirva em seguida.

Custo: alto

Grau de dificuldade: fácil

Com banana

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

1 kg de bacalhau saithe ou zarbo

1/2 xícara (chá) de azeite virgem

2 cebolas médias picadas

2 dentes de alho picados

4 tomates sem pele, com sementes, picados

1 tablete de caldo de bacalhau

sal e pimenta-do-reino a gosto

3 bananas prata

óleo para fritar

1 colher (sopa) de cebolinha verde picada

1 vidro de 200 ml de leite de coco.

Preparo: 1. Desfie os pedaços de bacalhau dessalgado e limpo, em lascas pequenas. Reserve. 2. Numa panela, aqueça a metade do azeite, junte a cebola e o alho, e refogue até ficarem transparentes. 3. Junte os tomates e o tablete de caldo de bacalhau. Tampe a panela e cozinhe em fogo brando, por cerca de 10 minutos. 4. Tempere com sal e pimenta, retire do fogo e reserve. 5. Descasque as bananas, corte-as em rodelas com cerca de 1,5 cm de espessura e frite-as em óleo fervente. 6. Assim que dourarem de um lado, vire as rodelas para que dourem do outro. Retire do fogo, escorra sobre papel toalha e reserve. 7. Unte um refratário fundo com um pouco do azeite restante. Espalhe a metade do refogado de tomates. 8. Por cima, disponha o bacalhau desfiado. Espalhe sobre ele as fatias de banana e a cebolinha verde. 9. Cubra com o molho restante, regue com o azeite que sobrou e com o leite de coco. 10. Cubra com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido, a 180°C, por cerca de meia hora. 11. Desligue o forno, deixe descansar por pelo menos 10 minutos antes de servir.

Custo: alto

Grau de dificuldade: fácil