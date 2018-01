Presa chefe de quadrilha que traficava emagrecedor

A Polícia Federal prendeu na noite de anteontem, em um shopping de Ribeirão Preto (SP), a empresária mineira Claudina Rodrigues Bonfim, de 37 anos, apontada como chefe de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas emagrecedoras. O grupo liderado por ela produzia e exportava o controlador de apetite Emagrece Sim. Embora o produto fosse anunciado como fitoterápico e 100% natural, exames comprovaram a presença de tranqüilizantes e anfetaminas em sua fórmula. A quadrilha foi desarticulada pela Operação Vênus, com a prisão de dez pessoas anteontem, entre elas seis irmãos e uma sobrinha da empresária. Com a captura de Claudina, a PF concluiu o cumprimento de todos os 11 mandados de prisão temporária expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte. Na casa dela, no bairro Belvedere, região nobre da capital mineira, agentes federais apreenderam obras de arte avaliadas em R$ 2 milhões e carros de luxo, entre eles, um Jaguar e caminhonetes importadas.