Prepare a polenta básica do Chef Hamilton Mellão

Polenta básica, do Chef Hamilton Mellão, do restaurante Salvattore Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 2 porções Custo: Médio Ingredientes 1,4 litro de água 400g de fubá mimoso (farinha de milho amarelo) 30 g de sal Preparo Coloque a água para ferver em uma panela grande e adicione o sal. Logo que a água entrar em ebulição, acrescente o fubá aos poucos, fazendo que caia da mão em chuva, mexendo sem parar para que não se formem grumos. Continue mexendo sem parar. Para um perfeito cozimento, o ideal é que a polenta cozinhe por 40 minutos. O ponto vai depender do uso que se fará (mais mole ou mais dura). O fubá pode ser substituído por: farinha de milho branca, trigo sarraceno ou farinha de castanha. Variações: use, no lugar da água: caldo de carne, leite ou caldo de vegetais Usos: dourada na manteiga e frita; grelhada; ao forno ou com ragu Bacalhau na panela, da Chef Bella Masano, restaurante Amadeus, cozinha portuguesa Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 4 porções Custo: Caro Ingredientes 180g seco/350g hidratado de postas altas de bacalhau 'Gadus Morua' 150 ml de azeite 1/2maço de couve 4 batatas grandes 2 tomates 2 cebolas 16 azeitonas pretas 4 ovos cozidos 20 ml de vinho branco 3 ramas de cebolinha verde 1g de orégano 2g de sal 2g de pimenta do reino ralada na hora Preparo Cortar o bacalhau em postas. Dissalgar o bacalhau em água, na geladeira, por cerca de 60 horas. Selar o bacalhau em azeite. Retirar a pele se preferir. Descascar as batatas. Cortar duas delas em rodelas e espalhar pelo fundo da panela de barro. Cobrir com azeite. Levar ao fogo. Cozinhar as outras duas batatas, cortadas longitudinalmente em seis.Cozinhar os ovos (duros). Cortar os tomates e as cebolas em quatro. Colocar em uma assadeira e temperar com sal, pimenta do reino e orégano. Regar com vinho branco e azeite e levar ao forno alto por cerca de 4 minutos para murchar. Colocar o bacalhau sobre o ninho de batatas, na panela de barro. Ao redor, colocar os tomates, cebolas, batatas cozidas, ovos cortados ao meio e azeitonas. Regar com azeite e cobrir. Escaldar a couve , salpicar cebolinha verde cortada e servir. Doce casca de maracujá, da Chef Ana Luiza Trajano, do Brasil a gosto Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 4 porções Custo: Médio Ingredientes 1kg de casca de maracujá descascados 1 litro de suco de maracujá 1kg de açúcar ou até que esteja doce o bastante 1g de cravo 1g de canela em pau Preparo Em uma panela coloque o suco de maracujá acrescente o açúcar, cravo e a canela deixe cozinhar um pouco. Corte as cascas em 4 pedaços e coloque em uma panela com água para cozinhar trocando de água sempre que levantar fervura. Uma dica importante é que a água seja sempre fria para a troca. Quando não estiver mais amargo junte ao suco e deixe esfriar.