Prêmio seleciona mais 4 estudantes

Alex Contin, Adriana Maria Gonçalves Chiaradia, Karina Padial Garcia e Matheus Costa, alunos da Isca, de Limeira; Fatea, de Lorena; PUC de São Paulo e Católica de Santos, autores dos textos desta página, recebem nesta semana os computadores que conquistaram ao se classificarem para a fase final do 3º Prêmio Banco Real Jovem Jornalista. Eles participaram da segunda Semana Estado de Jornalismo de 2008, realizada de 27 a 30 de maio. Na primeira semana, de 22 a 25 de abril, outros quatro estudantes já haviam obtido classificação. Esse concurso, realizado em conjunto com as quatro etapas da Semana Estado, oferece ao vencedor, no fim do ano, uma bolsa de estudos na Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra, em Pamplona, na Espanha. A entrega dos computadores será feita durante a terceira Semana Estado de Jornalismo deste ano, que reúne, no auditório do Estado, alunos dos cursos da Barão de Mauá, Faccamp, Imes, Mackenzie, PUC de Campinas, Rio Branco, São Marcos, Unesp, UnG, Unimep, Unisa, Uniso e Univap. Nesta semana, os 250 alunos participantes do seminário terão encontros com jornalistas e experts em desenvolvimento sustentável, tema básico do programa em 2008. A quarta e última etapa da Semana Estado, com 14 outras faculdades, está programada para ocorrer entre 28 e 31 de outubro. Em seguida, será definido o vencedor do 3º Prêmio Banco Real Jovem Jornalista, escolhido entre os 16 classificados.