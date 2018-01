Prêmio para os pães

Baguete folhada com salsicha e chucrute, pão do serão, recheado de carne seca, pão de milho com amendoim, colomba pascal salgada, casamento mineiro (pão de queijo com goiabada), são algumas das receitas vencedoras da 1ª Copa Bunge de Panificação. O concurso foi realizado entre os meses de fevereiro a julho. Foram 150 dias, sete etapas regionais, 50 tipos diferentes de pães finalistas e mais de 2 mil receitas inscritas. Este mês, a Bunge Alimentos, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria - ABIP, já abri inscrições para a 2ª Copa Bunge de Panificação. Padeiros e padarias de todo o Brasil já podem inscrever suas receitas especiais de pão, que serão avaliadas segundo critérios como aparência, criatividade e sabor. O prêmio será um curso de panificação em Portugal, com passagem e hospedagem incluídas, para o padeiro e o dono da padaria. Inscrição pelo site www.padariabunge.com.br. RECEITAS Pão de milho com baura de Itamar Saraiva Ribas 6 porções; 1h30min. INGREDIENTES: Massa: farinha de trigo Bunge pró suprema 500g flocos de milho80g açúcar mascavo 80g castanha de baru 50g ovos 100g sal refinado 10g fermento biológico seco 15g óleo Primor ou Salada 50g - Recheio: castanha de baru moída 100g creme confeiteiro Bunge pró ricca 15g leite 215g açúcar mascavo 50g flocos de milho 25g açúcar refinado 50g - Cobertura: margarina Bunge pró ricca massas 20g farinha de trigo Bunge pró suprema 25g castanha de baru moída 50g açúcar mascavo 50g flocos de milho 25g PREPARO - Massa: junte os flocos de milho, fermento e 100g de farinha. Adicione o leite e deixe descansar por 30 minutos. Misture os ingredientes secos, acrescente a esponja, o óleo e os ovos . Misture até obter uma massa lisa e enxuta. Dividir em 6 partes e deixe descansar por 20 minutos. - Recheio: Misture todos os ingredientes do recheio. Abra a massa em formato retangular. Coloque o recheio. Enrole a massa como rocambole. Pincele a superfície com ovo batido. - Cobertura: Misture todos ingredientes e passe na massa de pão. Coloque na assadeira e deixe fermentar por 20 minutos. Leve ao forno pré-aquecido de lastro a temperatura de 170ºC por 25 minutos. Baguete folhada com salsicha e chucrute 20 porções; 40min. INGREDIENTES - Massa: pré mescla Bunge pró pão francês 1kg água gelada o quanto for necessário fermento biológico seco 30g margarina Bunge pró ricca folhada 200g - Recheio: salsicha tipo hot dog cortada em cubos 500g chucrute 250g pimenta 1 pitada mostarda - Cobertura: farinha de trigo PREPARO - Massa: bater a farinha e o fermento e a água. Abrir a massa em mesa, abrir com rolo e disponibilizar a margarina folhada. Fazer 3 dobras. Abrir 4 tiras de 17cmx60cm. Passar a mostarda. Cobrir com o recheio. Modelar as baguetes. Peneirar farinha de trigo e fazer cortes decorativos(em formato de X). Disponibilizar em assadeiras. Levar para câmara de crescimento por 30minutos. Levar ao forno de lastro e assar por aproximadamente 20minutos, sob temperatura 180ºC sem vapor. - Recheio: cozinhar a salsicha em água e cortar em cubos. Refogar com o chucrute e a pimenta. Pão do Sertão, receita vencedora em Salvador 30 porções; 1h30min. INGREDIENTES - Massa: pré mistura Bunge pró pão doce 700g aipim cozido 300g ovos 100g fermento biológico fresco 40g água gelada 300ml - Recheio: carne de sol desfiada 300g cebola média1 óleo de soja Salada 80g - Cobertura: ovos para pincelar óleto de soja Salada 50g PREPARO - Massa: coloque na masseira a Pré Mistura Bunge Pró Pão Doce, o aipim e deixe bater por 1 minuto. Depois coloque os ovos e o fermento e acrescente, aos poucos, a água até atingir ponto de véu. Deixe descansar por 10 minutos. Divida a massa em 30 pedaços iguais. - Recheio: em uma panela coloque o óleo Salada e leve ao fogo. Acrescente a cebola e deixe dourar; em seguida adicione a carne desfiada e deixe fritar por 10 minutos. Retire do fogo e leve para o moer no processador de alimentos. - Montagem: abra cada massa em disco. Adicione o recheio e modele. - Cobertura: pincele com ovos levemente batidos adicionados de óleo Salada.