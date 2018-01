Prêmio Banco Real escolhe mais 4

André Luiz Silva Oliveira, Flora Morena, Maykon William Florêncio e Felipe Augusto Bertolino Peroni, alunos dos cursos de Jornalismo das Universidades Sant?Anna, do Vale do Paraíba, de Taubaté e USP, autores dos textos desta página, recebem nesta semana os computadores que conquistaram ao se classificarem para a fase final do 2º Prêmio Banco Real Jovem Jornalista. Eles participaram da segunda Semana Estado de Jornalismo, de 22 a 25 de maio. Esse concurso, realizado em conjunto com as quatro etapas da Semana Estado, oferece ao vencedor, no fim do ano, uma bolsa de estudos na Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra, em Pamplona, na Espanha. A entrega dos computadores será feita durante a terceira Semana Estado deste ano, que reúne, no auditório do Estado, alunos das universidades Barão de Mauá, Teresa D?Ávila, Salesiana de Lorena, Municipal de S. Caetano, Mackenzie, PUC/Campinas, Rio Branco, São Marcos, Unesp, de Guarulhos, Unimep, Santo Amaro e Sorocaba. Durante toda a semana, os 300 alunos participantes do seminário terão encontros com jornalistas e estudiosos de desenvolvimento sustentável, tema do programa neste ano. A primeira Semana Estado, que ocorreu entre 24 e 27 de abril, classificou quatro estudantes. A quarta e última etapa, com 12 outras faculdades, está programada para 23 a 26 de outubro. Em seguida, haverá a escolha do vencedor do 2º Prêmio Banco Real Jovem Jornalista.